Суд визначив, як покарає чоловіка за зґвалтування 14-річної сестри

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Сім років позбавлення волі призначив Ленінський районний суд Полтави чоловікові за зґвалтування неповнолітньої сестри. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

25 травня, близько 12.00, обвинувачений вдома вчинив дії сексуального характеру щодо своєї неповнолітньої сестри, чим скоїв злочин, передбачений ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України, (вчинення дій сексуального характеру, пов`язаних із вагінальним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій, без добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування), вчинені щодо неповнолітньої особи, з якою винний перебуває у сімейних відносинах).

У суді він визнас свою вину, просив вибачення у потерпілої за скоєне та просив його суворо не карати. Пояснив, що того дня прийшов від свого друга в нетверезому стані, вдома була лише його сестра, яка сиділа за ноутбуком та вчила уроки. Він взяв її на руки, роздягнув та поклав на диван, після чого вступив з нею в статевий зв'язок поза її волею. Повідомив, що сестра просила її відпустити. Через деякий час вона втекла, а він пішов на город.

Потерпіла про те, що сталося, розповіла своїй сестрі того ж дня, а вона вже повідомила матері. 27 травня брата затримали поліціянти.

Згідно з текстом вироку, відомості про чоловіка мають внести до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої безпеки та статевої недоторканості малолітньої особи.

Вирок можна оскаржити до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.