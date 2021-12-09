17-річна кременчужанка другий тиждень водить за ніс поліцію

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 608

Вона не вперше тікає з дому

17-річна кременчужанка Анастасія Литвиненко другий тиждень переховується від поліції. Дівчина змінює місця проживання, щоб не повертатися додому. Про це повідомив керманич поліції області Євген Рогачов.



23 листопада вона пішла з дому й досі не повернулася. Таке з нею вже не вперше. Батько одразу ж звернувся до поліції.

Правоохоронці встановили, що дівчина подорожує різними містами України і надовго не зупиняється на одному місці. Також вона не користується постійним мобільним зв’язком. У Насті досить грошей на те, щоб платити за оренду житла та переїзди. Наразі у правоохоронців є інформація, що вона перебуває в одному з обласних центрів.

Ювенальна поліція з’ясовує причини її втечі.

Прикмети Анастасії: на вигляд 16-18 років, зріст 165 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі. Була одягнена у коричневу куртку, темні джинси та бежеві чоботи.

Якщо вам відома інформація про дівчину - повідомте Кременчуцьке райуправління поліції за телефонами: (099)793-35-04, (068)209-04-51 або 102.