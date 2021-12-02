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Надзвичайні новини

У Гадячі Volkswagen збив велосипедиста

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 446

 

Чоловік у реанімації

1 грудня, близько 10.00, у Гадячі на вулиці Драгоманова сталася ДТП. Як повідомили у пресслужбі поліції, 25-річний водій Volkswagen Transporter, здаючи назад, збив 65-річного місцевого мешканця на електричному велосипеді.

У наслідок ДТП велосипедиста каретою швидкої медичної допомоги доставили до реанімаційного відділення Гадяцької МЦЛ.

Слідчий вніс відомості про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП Гадяч
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