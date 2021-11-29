Одна відбулася профілактичною бесідою, а на іншу скали адмінпротокол
28 листопада у Кременчуці дві мами загубили своїх дітей. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, повернути малих додому вдалося завдяки небайдужим кременчужанам.
Так, вчора на спецлінію 102 звернулися громадяни та розповіли, що в центральній частині міста без верхнього одягу самотньо блукає маленький хлопчик. Патрульні посадили хлопчика до теплої поліцейської машини й почали шукати його батьків. З'ясувавши, де мешкає дитина, патрульні вирушили до неї додому. Мати малечі була вдома. Вона пояснила, що поки вдягалася на прогулянку, хлопчик сам відчинив двері й вийшов гуляти. Інспектори провели з жінкою профілактичну бесіду, щоб більше подібних ситуацій не повторювалося.
Трохи згодом відбувся ідентичний випадок. Перехожі помітили 7-річного хлопчика, який блукав по парку сам. Інспектори Олег Дерев'янко та Ірина Чабан посадили дитину в службовий автомобіль та розпочали пошуки матері. Коли вони її знайшли, на запитання патрульних про те, як 7-річна дитина опинилася сама на вулиці, жінка відповіла, що хлопчик вже дорослий і сам може дістатися додому. Інспектори склали на матір протокол за ч.1 ст.184 (Неналежне виконання батьківських обов'язків) КУпАП.
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