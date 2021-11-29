У Кременчуці дві мами загубили своїх дітей

Сьогодні, 14:50 Переглядів: 1 078

28 листопада у Кременчуці дві мами загубили своїх дітей. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, повернути малих додому вдалося завдяки небайдужим кременчужанам.

Так, вчора на спецлінію 102 звернулися громадяни та розповіли, що в центральній частині міста без верхнього одягу самотньо блукає маленький хлопчик. Патрульні посадили хлопчика до теплої поліцейської машини й почали шукати його батьків. З'ясувавши, де мешкає дитина, патрульні вирушили до неї додому. Мати малечі була вдома. Вона пояснила, що поки вдягалася на прогулянку, хлопчик сам відчинив двері й вийшов гуляти. Інспектори провели з жінкою профілактичну бесіду, щоб більше подібних ситуацій не повторювалося.

Трохи згодом відбувся ідентичний випадок. Перехожі помітили 7-річного хлопчика, який блукав по парку сам. Інспектори Олег Дерев'янко та Ірина Чабан посадили дитину в службовий автомобіль та розпочали пошуки матері. Коли вони її знайшли, на запитання патрульних про те, як 7-річна дитина опинилася сама на вулиці, жінка відповіла, що хлопчик вже дорослий і сам може дістатися додому. Інспектори склали на матір протокол за ч.1 ст.184 (Неналежне виконання батьківських обов'язків) КУпАП.

Батьки, пам'ятайте, що майбутнє ваших дітей залежить від ваших дій та вчинків. Піклуйтеся про найдорожчих! Ми дякуємо громадянам, які не залишились осторонь та проявили людяність і чуйність, - йдеться у повідомленні поліції.