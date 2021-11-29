Вихованці Диндікова «Кремінь» 2008 – бронзові призери Metallist Cup

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 401 Коментарів: 1

Вчора, 28 листопада, у Харкові відбувся дитячий футбольний турнір Metallist Cup серед гравців 2008 року народження. Участь у змаганнях взяли харківський «Металіст», ДВУФК Дніпро, полтавська «Ворскла» та кременчуцький «Кремінь». Наше місто на змаганнях представили вихованці Антона й Олександра Диндікових «Кремінь» 2008.

Варто відзначити, що харківський «Металіст» та ДВУФК Дніпро є лідерами у своїх зонах в Еліт групі ДЮФЛУ.

Наші хлопці мінімально поступилися «Металісту» та команді з Дніпра з рахунком – 1:0. Грали дуже добре й отримали хороші відгуки від тренерів та фахівців як однієї так і іншої команди. «Кремінь» ще в одному протистоянні здолав полтавську «Ворсклу» - 2:1 та посів третє місце на турнірі.

- Цікавий турнір й цікаво подивитися на хлопців, як вони себе проявлять на фоні команд Еліт ліги. Ми добре зіграли й отримали хороший досвід, - зауважив тренер Антон Диндіков.

Кращим воротарем турніру став гравець «Кременя» Данило Балязін.