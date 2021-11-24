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Надзвичайні новини

На Героїв України горіла автівка: водій намагався її загасити – і отримав опіки

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 747

 

На місці події працівники «швидкої» надали чоловікові домедичну допомогу

24 листопада о 11.18 на вулиці Героїв України, у районі будинку №31, горіла біла автівка ЗАЗ 11055 2008 року випуску; 42-річний водій намагався її загасити – і отримав опіки. Про це інформує Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України.

За 20 хвилин рятувальники, які прибули на виклик, ліквідували займання, але водій отримав опіки другого ступеня передньої поверхні лівого коліна та тильної поверхні пальців лівої руки. На місці події працівники «швидкої» надали йому домедичну допомогу, госпіталізації чоловік не потребував.

Полум'я знищило задні шини, лакофарбове покриття задньої частини автомобіля площею 4 кв. м, задні підкрилки, електромережу (близько 1 погонного мtnhf), закоптило салон машини та вантажний відсік на площі 4 кв. м, задні фари.

На місце пожежі приїжджала слідчо-оперативна група. Причини займання встановлюватимуть.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: горел автомобиль спасатели пожежа горів автомобіль опіки
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