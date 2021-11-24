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У Гадячі сталася ДТП: жінка в лікарні

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 385

 

Постраждала пасажирка іномарки

24 листопада, близько 8.00, на перехресті вулиць С. Швидкого та 10-річчя Конституції у Гадячі сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, зіткнулися ВАЗ-2110, під керуванням 20-річного водія, та Renault Megane, яким керував 32-річний водій.

Унаслідок зіткнення травми отримала 43-річна пасажирка Renault Megane. Жінка звернулася за медичною допомогою до місцевої лікарні.

Вирішується питання щодо внесення відомостей про дану подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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