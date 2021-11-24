Незаконне будівництво - або реконструкція прилеглої ділянки: що ж відбувається на проспекті Свободи

На сесії Кременчуцької міської ради депутати намагалися з'ясувати, чи дотримуються закону забудовники Кременчука
Під час розгляду питань про затвердження детальних планів територій голова депутатської комісії з будівництва Денис Терещенко зауважив, що порушений порядок дій, встановлений законодавством. За словами депутата, на ділянках, план яких ще не затверджено, повним ходом йде будівництво.
Він запропонував зняти обидва питання з порядку денного та направити комісію на об'єкт і за наявності незаконного будівництва виписати протокол.
Депутат надав колегам фотографії, на яких зафіксовано наявні порушення.
Щодо питання № 60 (стосовно будівництва автомобільної мийки самообслуговування на Полтавському проспекті, 29/2) пропозицію Терещенка не підтримали: мер запевнив, що власник ділянки займається реконструкцією прилеглої частини (вкладає плитку, ремонтує каналізацію і т.д.).
По питанню №61 (про затвердження детального плану території по проспекту Свободи в районі будинку 54-А), ситуація дещо інша - адже на фото чітко видно, що на об'єкті працює кран і проводяться роботи.
В решті решт депутати вирішили зняти це питання на допрацювання, аби з'ясувати, які саме роботи ведуться на зазначеній території.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.