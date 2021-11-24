Незаконне будівництво - або реконструкція прилеглої ділянки: що ж відбувається на проспекті Свободи

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 2

Під час розгляду питань про затвердження детальних планів територій голова депутатської комісії з будівництва Денис Терещенко зауважив, що порушений порядок дій, встановлений законодавством. За словами депутата, на ділянках, план яких ще не затверджено, повним ходом йде будівництво.

- На комісії ми дуже ретельно розглядали ці два питання. Що ми прохали? Перше - надати можливість ознайомлення з паперовим екземпляром детального плану території. В нас була інформація, що на цих ділянках давно вже все збудовано, і ми прохали до 17.00 понеділка надати протокол виїзного засідання та фотофіксацію того, що відбувається. Там вже все збудовано. А ми сьогодні затверджуємо детальний план території?!

Він запропонував зняти обидва питання з порядку денного та направити комісію на об'єкт і за наявності незаконного будівництва виписати протокол.

- Це жахи, розумієте? Це сором. Ганьба, - додав пан Терещенко.

Депутат надав колегам фотографії, на яких зафіксовано наявні порушення.

Щодо питання № 60 (стосовно будівництва автомобільної мийки самообслуговування на Полтавському проспекті, 29/2) пропозицію Терещенка не підтримали: мер запевнив, що власник ділянки займається реконструкцією прилеглої частини (вкладає плитку, ремонтує каналізацію і т.д.).

По питанню №61 (про затвердження детального плану території по проспекту Свободи в районі будинку 54-А), ситуація дещо інша - адже на фото чітко видно, що на об'єкті працює кран і проводяться роботи.

- Наскільки я знаю, там підприємець реконструює свій склад. Але й починати будівництво без детального плану не зовсім правильно, - зауважив мер.

В решті решт депутати вирішили зняти це питання на допрацювання, аби з'ясувати, які саме роботи ведуться на зазначеній території.