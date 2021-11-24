79-річна полтавка випала з вікна

Сьогодні, 15:57 Переглядів: 5

24 листопада, близько 12.00, на вулиці Кондратюка у Полтаві із вікна багатоповерхівки випала літня жінка. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

На місці події слідчо-оперативна група встановила особу померлої. Нею виявилась 79-річна місцева мешканка.

Наразі слідчі з’ясовують обставини події та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.