79-річна полтавка випала з вікна

24 листопада, близько 12.00, на вулиці Кондратюка у Полтаві із вікна багатоповерхівки випала літня жінка. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
На місці події слідчо-оперативна група встановила особу померлої. Нею виявилась 79-річна місцева мешканка.
Наразі слідчі з’ясовують обставини події та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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