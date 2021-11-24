На Полтавщині повідомили про підозру чоловікові, який насіяв 300 га маку

Слідчі поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом прокуратури, задокументували протиправну діяльність керівника одного з ТОВ, який на початку квітня насіяв понад 236 мільйонів рослин снотворного маку у Кременчуцькому районі. Вийшло ціле макове поле площею близько 300 га.
На рослини маку, які знаходились на земельних ділянках, суд наклав арешт. Однак, всупереч рішення суду, керівник ТОВ дав команду скосити рослини, з подальшим їх подрібненням на місці, таким чином знищивши арештоване майно.
У подальшому, під час обшуків, у складських приміщеннях в Кременчуці виявили насіння маку, яке утворилось під час знищення рослин, частина якого містила макову солому. Ухвалами слідчого судді Октябрського районного суду Полтави на 125 тон виявленого насіння маку наклали арешт.
Тривають слідчі дії. У разі визнання вини судом фігурантові загрожує до 7 років позбавлення вролі.
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