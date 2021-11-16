У Польщі, у столиці та в Дніпрі: знайшлися троє безвісти зниклих

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 930

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Протягом минулого тижня на Полтавщині поліція встановила місцезнаходження трьох зниклих - Василя Шевченка, В’ячеслава Хмельницького та Віталія Цимбалістого. На часі їх розшук припинений.

Так, 57-річний Василь Шевченко, який розшукувався з серпня, сам з’явився за місцем проживання. Перебував на роботі у Польщі.

49-річний В’ячеслав Хмельницький, який 1 листопада поїхав на своєму ВАЗ 21013 у невідомому напрямку, був виявлений поліцейськими у Київській області. На часі він вдома, з ним все добре.

36-річний Віталій Цимбалістий 19 жовтня пішов з дому на роботу та не повернувся. Відомо, що чоловік сам з'явився за місцем проживання, перебував у Дніпрі на сезонних роботах.