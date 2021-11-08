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Надзвичайні новини, Полтавщина

Поліція розшукує 49-річного полтавця на червоному ВАЗі

Сьогодні, 20:06 Переглядів: 518

 

Чоловік зник тиждень тому

Поліція розшукує безвісно зниклого 49-річного полтавця В’ячеслава Хмельницького, який 1 листопада поїхав на своєму червоному ВАЗ-21013 (д.н.з В1968ПО), і до цього часу час не повернувся, на зв'язок не виходить.  

Прикмети: на зріст близько 185 см, темне, коротке волосся із залисинами, щетина, темні брови, сині очі, на правій долоні має шрам розміром близько 3-5 см, також шрам є на правому вусі з переходом на плече.              .

Був одягнутий: в чорну куртку без написів, чорні спортивні штани з синіми лампасами.

Якщо ви щось знаєте про цього чоловіка або бачили його - повідомите до Полтавського районного управління поліції за телефонами: (0532) 51-77-55 Ч/Ч,  0508335214, 0993394571 або 102.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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