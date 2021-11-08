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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці COVID-19 діагностували у 2-денного немовляти

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 1 189

 

За добу одужало 249 пацієнтів

8 листопада в Кременчуці зареєстрували 131 новий випадок захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 73 жінки віком від 18 до 90 років, 53 чоловіка віком від 18 до 85 років, 4 дитини віком від 1 до 16 років та 2-денне немовля. Із них 111 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 20 - лікуються в інфекційних шпиталях. Серед ушпиталених - жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 241 пацієнт. Одужало 249 пацієнтів.

На жаль, троє померли: 71-річна і 80-річна жінки та 84-річний чоловік. Щеплення у них не було.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 13 753 випадки хвороби: одужало 10 255, померло 416.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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