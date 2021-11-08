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У Кременчуці зник 9-річний хлопчик (знайшли)

Вчора, 23:40 Переглядів: 644

  

Якщо бачили його - повідомте в поліцію

8 листопада, близько 13.00, з дому на вул. Вадима Пугачова пішов і до цього часу не повернувся 9-річний Богдан Кукоба. Про це поліції повідомив 37-річний батько хлопчика.

Як інформують у пресслужбі поліції, дитина може перебувати в районі вул. Вадима Бойка чи пров. Героїв Бреста.

Кременчужан просять звернути увагу на фото і будь-яку інформацію що стосується дитини повідомляти на лінію 102 чи +380 (98) 739 26 30.

Доповнено:

Хлопця знайшли поліцейські. З ним все добре.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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