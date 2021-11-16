Допомога по утриманню дитини: на що можна розраховувати батькам

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 720 Коментарів: 1

У Мінцифри підготували добірку держпослуг, які пов’язані з виплатами на утримання дітей

На яку допомогу при народженні дитини можуть розраховувати батьки? Скільки становить грошова компенсація в «пакунку малюка»? Як оформити допомогу на дитину з багатодітної сім'ї? Як отримати допомогу на дитину одинокій матері або при усиновленні дитини? Про все це розповість Гід із державних послуг.

У Мінцифри підготували добірку держпослуг, які пов’язані з виплатами на утримання дітей:

Знайти найближчий центр для отримання послуг можна на платформі Дія.Центрів. На платформі можна дізнатися графік роботи Центру, актуальні контакти та іншу корисну інформацію.