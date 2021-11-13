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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Лубенському районі на трасі загорівся напівпричеп вантажівки «МАН»

Сьогодні, 13:56 Переглядів: 64

 

Вогонь знищив три колеса напівпричепа та пошкодив пенали для паливних рукавів

12 листопада о 22.50 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у напівпричіпі вантажного автомобіля «МАН» на 173-ому кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський. Подія сталася поблизу села Лазірки Лубенського району, інформує ГУ ДСНС України у Полтавській області.

На місце виклику направили відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Рятувальники локалізували полум'я о 23.15, а за 5 хвилин повністю ліквідували. Участь у ліквідації наслідків пожежі брали 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

Автомобіль з напівпричепом вдалося врятувати.

Вогонь знищив три колеса напівпричепа, пошкодив пенали для паливних рукавів.

Причина пожежі встановлюється.

На щастя, ніхто не постраждав.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: пожежа ДСНС
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