У Лубенському районі на трасі загорівся напівпричеп вантажівки «МАН»

12 листопада о 22.50 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у напівпричіпі вантажного автомобіля «МАН» на 173-ому кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський. Подія сталася поблизу села Лазірки Лубенського району, інформує ГУ ДСНС України у Полтавській області.
На місце виклику направили відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Рятувальники локалізували полум'я о 23.15, а за 5 хвилин повністю ліквідували. Участь у ліквідації наслідків пожежі брали 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
Автомобіль з напівпричепом вдалося врятувати.
Вогонь знищив три колеса напівпричепа, пошкодив пенали для паливних рукавів.
Причина пожежі встановлюється.
На щастя, ніхто не постраждав.