Ці речі мають бути в багажнику кожного автомобіля: поради від патрульних

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 584

Не варто сподіватися на 100% справність машини і відсутність випадків поломок на дорозі. Дорога непередбачувана, тому трапитися може все що завгодно - від банального пробиття колеса до необхідності "підшаманити" двигун. Саме тому Патрульна поліція Кременчука підготувала корисний список речей, які стануть в нагоді кожному автомобілісту.

Водіям рекомендують постійно тримати в багажнику:

набір найбільш "ходових" ключів для ремонту, декілька викруток, домкрат, запасне колесо, рукавички;

буксирувальний трос;

насос або автомобільний компресор;

герметично закриту каністру з паливом, у разі якщо ви не розрахуєте з заправкою вона доведеться вам як ніколи до речі;

поломка може відбутися в будь-який час доби, тому покладіть в багажник ліхтарик;

дроти "для прикурювання", з їх допомогою можна прикурити від іншого автомобіля та завести свій автомобіль. Це якщо у вас повністю розрядився акумулятор.

Перелік можна й продовжити. Є ще багато всього що можна покласти в багажник або салон машини, проте слід пам’ятати про те, що зайвий вантаж збільшує витрату палива. Тому берати треба лише те, що дійсно стане в нагоді в скрутну хвилину і без чого ремонт автомобіля в дорожніх умовах буде неможливий.