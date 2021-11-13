Ці речі мають бути в багажнику кожного автомобіля: поради від патрульних

Не варто сподіватися на 100% справність машини і відсутність випадків поломок на дорозі. Дорога непередбачувана, тому трапитися може все що завгодно - від банального пробиття колеса до необхідності "підшаманити" двигун. Саме тому Патрульна поліція Кременчука підготувала корисний список речей, які стануть в нагоді кожному автомобілісту.
Водіям рекомендують постійно тримати в багажнику:
Перелік можна й продовжити. Є ще багато всього що можна покласти в багажник або салон машини, проте слід пам’ятати про те, що зайвий вантаж збільшує витрату палива. Тому берати треба лише те, що дійсно стане в нагоді в скрутну хвилину і без чого ремонт автомобіля в дорожніх умовах буде неможливий.