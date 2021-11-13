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Нічим дихати: кременчужан попередили про погіршення метеоумов

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 233

На вихідних сморід повернеться на вулиці міста

За даними Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Полтавського обласного центру з гідрометеорології, 13 та 14 листопада в місті істотно погіршиться якість повітря.

Пов'язане це з накопиченням та утриманням забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря внаслідок несприятливих метеоумов.

«Попередження вже передали підприємствам, аби там вжили заходи щодо регулювання викидів забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов» - йдеться у повідомленні на сайті виконкому Кременчука. 

Тим часом читачі діляться фотографіями неба над містом. 

 

Мешканцям Кременчука рекомендують за можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння.

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Автор: Тамара Зінченко Фото: читач Олександр Кушніренко
Теги: сморід метеоумови погіршення
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