Нічим дихати: кременчужан попередили про погіршення метеоумов

За даними Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Полтавського обласного центру з гідрометеорології, 13 та 14 листопада в місті істотно погіршиться якість повітря.
Пов'язане це з накопиченням та утриманням забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря внаслідок несприятливих метеоумов.
Тим часом читачі діляться фотографіями неба над містом.
Мешканцям Кременчука рекомендують за можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння.