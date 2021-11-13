Нічим дихати: кременчужан попередили про погіршення метеоумов

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 233

На вихідних сморід повернеться на вулиці міста

За даними Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Полтавського обласного центру з гідрометеорології, 13 та 14 листопада в місті істотно погіршиться якість повітря.

Пов'язане це з накопиченням та утриманням забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря внаслідок несприятливих метеоумов.

« Попередження вже передали підприємствам, аби там вжили заходи щодо регулювання викидів забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов » - йдеться у повідомленні на сайті виконкому Кременчука.

Тим часом читачі діляться фотографіями неба над містом.

Мешканцям Кременчука рекомендують за можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння.