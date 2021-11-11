12-річний хлопець добу гуляв Кременчуком: батьки звернулись до поліції

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 693

У Кременчуці поліцейські за півгодини розшукали зниклого малолітнього хлопця. Про зникнення дитини до Кременчуцького райуправління поліції 11, близько 11.00, повідомили працівники служби у справах дітей Омельницької тергромади. Відомо, що 12-річний хлопчик ще 10 листопада, близько 10.00, пішов з дому та не повернувся. І вже за півгодини дитину знайшли у Кременчуці та повернули рідним.

Школяр пояснив поліцейським, що вирішив прогулятися містом. На часі з ним все добре. З родиною та дитиною працюють ювенальні поліцейські Кременчуцького райуправління поліції.