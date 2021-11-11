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Згенерувати документ про результати ПЛР в «Дії» стане можливим за тиждень

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 275

 

Михайло Федоров розповів, що хотів би зробити цифровими усі документи, пов'язани з коронавірусом та карантином

Результати ПЛР-тестів з'являться в «Дії» вже протягом тижня, а от довідку про протипоказання до вакцинації від COVID-19 поки що доведеться брати у лікаря. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю виданню «Українська правда».

Пан Федоров розповів, що хотів би зробити цифровими усі документи, пов'язані з коронавірусом та карантином - але тут не все залежить від Мінцифри:

– Наскільки я знаю, МОЗ затвердило форму довідки, яку видаватимуть пацієнтам з протипоказаннями до COVID-вакцинації.

Станом на сьогодні у нас поки що немає технічного завдання. Тому не можу сказати, коли з’явиться можливість генерувати таку довідку в «Дії». Після того, як ми отримаємо технічне завдання, така послуга запрацює за кілька днів.

Проте міністр пообіцяв, що вже протягом тижня в «Дію» додадуть новий функціонал - генерацію документу про отримання негативного ПЛР-тесту.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Мінцифри «Дія» цифровізація ПЛР-тест
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