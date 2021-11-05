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Надзвичайні новини, Полтавщина

Курив і матюкався: на Полтавщині чоловіка зняли з потяга поліцейські

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 259

 

Провідники не змогли впоратися самостійно

4 листопада на залізничному вокзалі у Лубнах, під час зупинки потягу, правоохоронці затримали дебошира, який грубо порушував громадський порядок у вагоні.

Як повідомили в управлінні поліції охорони в Полтавській області, тривалий час один із пасажирів потягу, незважаючи на присутність дітей та жінок у вагоні, нецензурно лаявся, не реагував на зауваження, курив. Провідників він не слухав, тож ті змушені були викликати поліцію.

Побачивши правоохоронців, чоловік не заспокоївся, а навпаки почав репетувати. На вимоги поліцейських припинити — не реагував. Після прохання показати документи й взагалі кинувся навтьоки, але поліцейські його наздогнали.

Порушника доставили до Лубенського відділу поліції для встановлення обставин подій.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Лубни поїзд
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