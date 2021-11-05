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В нагірній частині міста усім двором шукають зниклого пса

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 369

 

Якщо у вас є якась інформація про собаку - повідомте

5 листопада до редакції звернулась мешканка однієї з багатоповерхівок на провулку Героїв Бреста. За словами жінки, на дитячому майданчику між будинками №61, 63, 69 та 71 більше року жив великий чорний пес, схожий на вівчарку.

Собаку дуже любили діти і дорослі, але зараз він зник. Всі дуже переймаються і хочуть знайти тварину.

На жаль фотографії пса немає, але він уже не молодий і кульгає на одну лапу.

Якщо у вас є якась інформація про собаку - повідомите за телефоном +380977603432 Жанна Григорівна.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пропала собака
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