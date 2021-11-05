У Кременчуцькому районі посеред дороги годину горів КамАЗ

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5 листопада, о 10.40 на автодорозі Манжелія-Глобине, поблизу с. Сиротенки Кременчуцького району сталася пожежа. Як повідомили у прес-службі Кременчуцького районного управління ДСНС у Полтавській області, горів моторний відсік КамАЗ-53215, 2008 року випуску.

Вогонь знищив кермо, сидіння, панель приладів, внутрішнє облицювання кабіни, лобове та бокове скло кабіни, електропроводку, генератор в моторному відсіку, гумові патрубки систем двигуна. Пошкодив лакофарбове покриття на причепі, праве переднє колесо та двигун.

Локалізувати пожежу вдалось о 11.30, а ліквідувати об 11.40. Врятували причіп автомобіля.

Причина пожежі та збитки встановлюються.