Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі посеред дороги годину горів КамАЗ

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 448

 

Ніхто не постраждав

5 листопада, о 10.40 на автодорозі Манжелія-Глобине, поблизу с. Сиротенки Кременчуцького району сталася пожежа. Як повідомили у прес-службі Кременчуцького районного управління ДСНС у Полтавській області, горів моторний відсік КамАЗ-53215, 2008 року випуску.

Вогонь знищив кермо, сидіння, панель приладів, внутрішнє облицювання кабіни, лобове та бокове скло кабіни, електропроводку, генератор в моторному відсіку, гумові патрубки систем двигуна. Пошкодив лакофарбове покриття на причепі, праве переднє колесо та двигун.

Локалізувати пожежу вдалось о 11.30, а ліквідувати об 11.40. Врятували причіп автомобіля.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх