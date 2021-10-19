З'явилися нові подробиці зґвалтування матері-одиначки з Полтавщини

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 996 Коментарів: 1

Надзвичайні новини. ICTV опублікували нові подробиці шокуючого інциденту на Полтавщині. У сюжеті нагадали, що увечері двоє чоловіків прийшли в гості до багатодітної матері-одиначки. Сама жінка зазначає, що була в цей час з іншим чоловіком. У цей час її четверо дітей спали.

Жінка розповіла, що гості виштовхали її візитера, а далі її зґвалтували. До того ж вона запевняє, що була знову вагітною.

Мало того, назвала імена своїх кривдників. Вказала на колишнього міліціонера та чинного місцевого поліцейського. Останній якраз був на лікарняному.

Також у сюжеті повідомили, що проведено ряд експертиз - вагітність скривдженої не підтверджена.

Чоловікам, яких підозрюють у зґвалтуванні, ще не оголосили про підозру. Але у разі доведення їх провини, їм загрожує строк позбавлення волі до 12 років.