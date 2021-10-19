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Кременчук, Информцентр для участников АТО, Афіша

АТОвці 22 жовтня обговорять аспекти створення Координаційної ради ветеранів Кременчука

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 183

Зустріч відбудеться за адресою вул. Миколаївська, 1А 

22 жовтня у Кременчуці відбудуться збори щодо створення Координаційної ради учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів АТО/ООС, учасників бойових дій на території інших держав при Кременчуцькій міській раді та виконкому міської ради. Зустріч розпочнеться о 18.00 за адресою вул. Миколаївська, 1А. 

- Для участі у засіданні зборів громадських організацій, ветеранської спільноти, волонтерів Кременчука з обговорення та створення Координаційної ради учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів антитерористичної операції/операції об´єднаних сил-(далі АТО/ООС),учасників бойових дій на території інших держав при Кременчуцькій міській раді та виконкому міської ради зі статусом консультативно-дорадчого органу, що представляє інтереси всіх учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів АТО/ООС, учасників бойових дій на території інших держав, що є мешканцями Кременчуцької міської територіальної громади. Просимо направити уповноваженого представника вашої громадської організації, з документами, які підтверджують його повноваження, - йдеться в повідомленні.
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Автор: Альона Душенко
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