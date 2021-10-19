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Кременчук, Спорт

Працівники СБУ провели всеукраїнські відомчі змагання з рукопашного бою

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 332

 

Вітаємо спортсменів з перемогами

Управління Служби безпеки України в Полтавській області провела всеукраїнські відомчі змагання з рукопашного бою. За інформацією пресслужби СБУ, на змаганнях визначили кращих спортсменів української спецслужби. У дводенних заходах взяли участь 150 спортсменів з різних регіонів України.

За результатами напруженої турнірної боротьби перемогу здобула команда Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого. Срібні медалі у спортсменів Управління СБУ у Волинській області, а бронзові нагороди у збірної Центрального управління СБУ.

Суддівська колегія турніру визначала кращих бійців у 7 вагових категоріях у загальнокомандному та особистому заліках.

Спортсмени демонстрували техніку прийомів рукопашного бою та змагалися у поєдинках за правилами дозованого контакту. Призерам і учасникам заходів були вручені кубки, медалі та пам’ятні призи.

СБУ продовжує практику проведення турнірів з військово-прикладних видів спорту. На змаганнях співробітники української спецслужби
вдосконалюють фахову підготовку і загартовують волю до перемог.

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Автор: Альона Душенко
Теги: рукопашний бій СБУ
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