На Полтавщині 71-річний чоловік виростив двометрові кущі коноплі

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 322

Крім того, у нього вилучили більше кілограма канабісу

У приватному будинку жителя одного із сіл Миргородщини вилучили більше кілограма канабісу та рослини конопель заввишки понад 2 метри. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.

Слідчі поліції області спільно з оперативниками регіонального управління боротьби з наркозлочинністю провели санкціонований судом обшук на території домогосподарства 71-річного чоловіка. До слідчої дії також залучали кінолога зі службовою собакою. На присадибній ділянці правоохоронці знайшли укриті тепличною плівкою рослини конопель, а в будинку – посуд та ємності з висушеним та подрібненим канабісом. Вилучені зразки спрямували на судову експертизу.

Слідчі, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, вирішують питання щодо повідомлення чоловікові про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 (Незаконне виготовлення, зберігання наркотичних засобів у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 85 тисяч гривень штрафу або до 3 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.