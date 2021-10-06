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Кременчук, Полтавщина

У Полтаві відбувся тренінг для молодіжних працівників

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 155

 

Учасники отримали сертифікати державного зразка від Державного інституту сімейної та молодіжної політики

У Полтаві провели базовий тренінг «Молодіжний працівник», учасниками якого стали 20 осіб, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

Навчання пройшли лідери й активісти місцевих громадських організацій, молодіжних рад, студентських та учнівських органів самоврядування, вчителі, бібліотекарі та державні службовці, які відповідають за реалізацію молодіжної політики на місцевому та регіональному рівнях. Провели тренінг директорка Обласного молодіжного центру Світлана Громцева з тренеркою з Рівненщини Оксаною Салівончик.

- Такі тренінги дають усвідомлення, що таке молодіжна політика, що з нею відбувається в Україні, який зміст роботи за цим напрямом, що означає бути молодіжним працівником у громаді та як розвинути власні компетенції в молодіжній роботі, – сказала Світлана Громцева.

Учасники отримали сертифікати державного зразка від Державного інституту сімейної та молодіжної політики, який спільно з Міністерством молоді та спорту України і програмою ПРООН в Україні курують національну програму «Молодіжний працівник».

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: тренінг молодіжні працівники
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