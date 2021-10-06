Міський голова розпорядився виділити гроші на допомогу: кому і скільки

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 255

Виплачувати допомогу будуть по мірі надходження коштів

Міський голова Кременчука Віталій Малецький 1 жовтня підписав розпорядження про виплату матеріальної допомоги особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членам сімей померлих захисників незалежністі, суверенітету та територіальної цілісністі України, постраждалим учасникам Революції Гідності а також особам, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Кошти з бюджету Кременчуцької територіальної громади виділятимуть за двома окремими програмами:

особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членам сімей загиблих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України а також постраждалим учасникам Революції Гідності планують виплатити загалом 256 000 гривень;

особам, які опинились в складних життєвих обставинах, планують виділити 122 500 гривень.

Щодо строків, то вони наразі невідомі. Заступниця директора департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Ганна Монастирна повідомила, що виплачувати допомогу будуть по мірі надходження коштів.



