Міський голова розпорядився виділити гроші на допомогу: кому і скільки

Міський голова Кременчука Віталій Малецький 1 жовтня підписав розпорядження про виплату матеріальної допомоги особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, членам сімей померлих захисників незалежністі, суверенітету та територіальної цілісністі України, постраждалим учасникам Революції Гідності а також особам, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Кошти з бюджету Кременчуцької територіальної громади виділятимуть за двома окремими програмами:
Щодо строків, то вони наразі невідомі. Заступниця директора департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Ганна Монастирна повідомила, що виплачувати допомогу будуть по мірі надходження коштів.
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