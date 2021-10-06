Вакцина AstraZeneca пройшла останню фазу клінічних випробовувань

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Ефективність вакцини для людей віком від 65 років становить 83,5%

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін повідомив 5 жовтня на своїй Facebook-сторінці про те, що з’явились результати останньої стадії клінічних випробувань вакцини AstraZeneca проти коронавірусної хвороби.

Результати 3-ї фази клінічних випробувань вакцини AstraZeneca проти COVID-19 були опубліковані в «The New England Journal of Medicine». Вони свідчать про те, що вакцина безпечна та захищає від симптоматичного перебігу хвороби загалом на 74%.

Водночас, ефективність вакцини для людей віком від 65 років є ще вищою – 83,5%. Ефективність у запобіганні госпіталізації становить 94,2%, а реанімації – майже 100%.

Третю фазу клінічних випробувань провели у США, Чилі та Перу. Участь у ній взяли 32 451 людина. З них дві третини отримали дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів, а третина отримала плацебо.

Прочитати повний текст результатів 3-ї фази клінічних досліджень вакцини AstraZeneca можна тут.

На початок жовтня Україна має понад 2,6 мільйони доз вакцини AstraZeneca. Щепитися нею можна в пунктах та центрах вакцинації. Знайти пункт вакцинації та обрати зручний час можна тут.