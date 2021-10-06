Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Надзвичайні новини

У Кременчуці водій вантажівки намагався підсунути копам хабар у 200 грн

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 362

 

Купюру він вклав у документи

5 жовтня водій вантажівки намагався підсунути кременчуцьким копам хабар у 200 грн. Про це сповістила патрульна поліція Кременчука.

Охоронці порядку зупинили автомобіль DAF на вулиці Чумацький Шлях, оскільки водій вантажівки порушив правила дорожнього руху (не виконав вимогу заборонного знаку).

Під час перевірки документів 47-річний керманич, аби уникнути відповідальності, поклав у них купюру номіналом 200 гривень. Неодноразові попередження поліцейських про кримінальну відповідальність за такі дії чоловіка не зупиняли й він продовжував пропонувати гроші.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, щоб вона зафіксувала спробу пропонування їм хабара, та склали на водія відповідні адміністративні матеріали.

Поліція нагадує, що за такі дії чоловіку загрожує відповідальність за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: хабар полицейские вантажівка
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх