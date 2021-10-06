У Кременчуці водій вантажівки намагався підсунути копам хабар у 200 грн

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Купюру він вклав у документи

5 жовтня водій вантажівки намагався підсунути кременчуцьким копам хабар у 200 грн. Про це сповістила патрульна поліція Кременчука.

Охоронці порядку зупинили автомобіль DAF на вулиці Чумацький Шлях, оскільки водій вантажівки порушив правила дорожнього руху (не виконав вимогу заборонного знаку).

Під час перевірки документів 47-річний керманич, аби уникнути відповідальності, поклав у них купюру номіналом 200 гривень. Неодноразові попередження поліцейських про кримінальну відповідальність за такі дії чоловіка не зупиняли й він продовжував пропонувати гроші.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, щоб вона зафіксувала спробу пропонування їм хабара, та склали на водія відповідні адміністративні матеріали.

Поліція нагадує, що за такі дії чоловіку загрожує відповідальність за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.