8 жовтня у ЦНАПі на Молодіжному лише видаватимуть готові документи та консультуватимуть

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Причина – відсутність електроенергії у цей день

У п’ятницю, 8 жовтня, через ремонт з 6.00 до 18.00 знеструмлять адмінбудинок, в якому знаходиться Автозаводський відділ ЦНАП (вул. Героїв України, 11А). Про це повідомляє Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго».

У зв’язку з відсутністю електроенергії у цей день у ЦНАПі на Молодіжному працюватиме лише сектор консультування та видачі готових результатів (окрім біометричних документів).

Телефони для довідок: 0960971588, 0668880206.