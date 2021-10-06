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8 жовтня у ЦНАПі на Молодіжному лише видаватимуть готові документи та консультуватимуть

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 294

 

Причина – відсутність електроенергії у цей день

У п’ятницю, 8 жовтня, через ремонт з 6.00 до 18.00 знеструмлять адмінбудинок, в якому знаходиться Автозаводський відділ ЦНАП (вул. Героїв України, 11А). Про це повідомляє Кременчуцька філія ПАТ «Полтаваобленерго».

У зв’язку з відсутністю електроенергії у цей день у ЦНАПі на Молодіжному працюватиме лише сектор консультування та видачі готових результатів (окрім біометричних документів).

Телефони для довідок: 0960971588, 0668880206.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ЦНАП Молодежный Полтаваоблэнерго отключение света
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