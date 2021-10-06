Медстраховка: про доцільність та нюанси

Хворіти завжди було дорого. І завжди невчасно. Вартість послуг лікарів, медикаментів, необхідних процедур, діагностики нерідко перевищує доходи українців. Вийти із ситуації так, щоби не перейматися вартістю лікування, можна за допомогою страхування.

Восени цікавість до медичного страхування зростає. Зрозуміло, осінь – це завжди старт застудних захворювань, ГРВІ, підвищення ризиків травмування на слизьких тротуарах. Із задоволенням поділюсь нашим досвідом 

Наша компанія вже протягом багатьох років забезпечує страховий захист працівників кременчуцьких підприємств. Більшість за цей час уже оцінили переваги, які надає наявність страхового полісу з медицини.

Хочу сказати, що якщо ваш роботодавець включає в соціальний пакет медичне страхування – вам пощастило  Після укладання підприємством договору медичного страхування, вам видають персональну картку застрахованого. У випадку погіршення стану здоров’я ви звертаєтесь у будь-який час доби до колл-центра та озвучуєте лікарю – координатору проблему зі здоров’ям. Вас направляють у медустанову на консультацію до лікаря. Далі – обстеження, діагностика й лікування, у разі потреби.

До речі, медичне страхування – це далеко не завжди про нежить чи бронхіт. Життя іноді вражає неймовірно. І неважливо, яку посаду займав, який спосіб життя вів, скільки кілометрів пробіг та води випив (хоча це, беззаперечно, треба робити  ).

Наприклад, на одному з підприємств звичайна жінка – техпрацівник, раптово потрапляє в лікарню і діагноз звучить, як сніг на голову. Стає питання про дороговартісну операцію. Життєва ситуація? Життєва. Страхова компанія платить за неї. Людина отримує необхідне лікування. Саме так і працює страхування.

На що ж можна розраховувати, оформивши договір добровільного медичного страхування?

На невідкладну допомогу й екстрений стаціонар, професійний огляд лікаря (загальний огляд та огляд вузького спеціаліста), обстеження, аналізи та діагностику, медикаментозне забезпечення, амбулаторно-поліклінічну допомогу.

І декілька рекомендацій щодо того, на що звернути увагу при укладанні договору:

на перелік винятків. Так, як і в будь-якому виді страхування, тут теж є винятки;

на обмеження на послуги, діагностику та супутні товари;

на обмеження лікарських засобів;

на застереження щодо лікування хронічних захворювань.

Тож, як висновок: медичне страхування потрібно всім, для кого важлива вчасно надана медична допомога та її рівень. Тож не сумнівайтеся щодо доцільності. Звертаюсь до керівників підприємств, подбайте про своїх працівників! І будьте здорові!





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