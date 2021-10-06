Куди кременчужани можуть повідомити про факти підробки COVID-сертифікатів
Сьогодні, 13:28
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Від початку року правоохоронці відкрили 350 кримінальних проваджень щодо підроблення результатів ПЛР-тестів, свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів
З початку 2021 року правоохоронці відкрили 350 кримінальних проваджень за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 та COVID-сертифікатів.
Міністерство охорони закликає повідомляти про випадки підробки документів про результати ПЛР-тестування або щеплення від COVID-19 до:
- Міністерства внутрішніх справ України на гарячу лінію — 1536;
- Національної поліції України на гарячу лінію — 0 800 500 202, або на email: pg.npu@police.gov.ua;
- Департаменту кіберполіції Національної поліції України на гарячу лінію — 0 800 50 51 70, або на email: callcenter@cyberpolice.gov.ua; або, заповнивши форму зворотнього зв’язку: ticket.cyberpolice.gov.ua;
- Департаменту стратегічних досліджень Національної поліції України на email: dsr@police.gov.ua
- Служби безпеки України за телефоном довіри — 0 800 501 482;
- Національного контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19 — 0 800 60 20 19;
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