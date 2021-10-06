Куди кременчужани можуть повідомити про факти підробки COVID-сертифікатів

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 464

Від початку року правоохоронці відкрили 350 кримінальних проваджень щодо підроблення результатів ПЛР-тестів, свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів

З початку 2021 року правоохоронці відкрили 350 кримінальних проваджень за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 та COVID-сертифікатів.

Міністерство охорони закликає повідомляти про випадки підробки документів про результати ПЛР-тестування або щеплення від COVID-19 до: