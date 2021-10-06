Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Кременчук, Полтавщина

У Горішніх Плавнях відбудуться щорічні змагання рибалок

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 69

 

У разі несприятливих погодних умов суддівська колегія має право змінити час і акваторію проведення змагань

У Горішніх Плавнях 16 жовтня відбудуться традиційні змагання з рибної ловлі на хижака з човна без двигуна спінінгом на штучні приманки, інформує Facebook-сторінка Горішні Плавні Online.

Змагання проходитимуть біля колишнього профілакторію з 7.30 до 18.00.

До участі запрошуються рибалки (як спортсмени, так і аматори) будь-якого віку та статі. Учасники молодше 14 років допускаються тільки в супроводі дорослого. Кількість команд не обмежується.

Змагання проводяться у форматі «1 човен - 1 команда». Вага вилову записується тільки на одну команду. У випадку участі двох рибалок на борту одного човна - половина не ділиться.

У разі несприятливих погодних умов суддівська колегія має право змінити час і акваторію проведення змагань.

За виникнення перешкод під час проведення змагань погодного чи іншого характеру, турнір може бути припинений або скасований. Рішення про призупинення, скасування змагань, а також їхнє продовження ухвалює Оргкомітет турніру.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: змагання рибалки Горішні Плавні
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх