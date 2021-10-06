У Горішніх Плавнях відбудуться щорічні змагання рибалок

У разі несприятливих погодних умов суддівська колегія має право змінити час і акваторію проведення змагань
У Горішніх Плавнях 16 жовтня відбудуться традиційні змагання з рибної ловлі на хижака з човна без двигуна спінінгом на штучні приманки, інформує Facebook-сторінка Горішні Плавні Online.
Змагання проходитимуть біля колишнього профілакторію з 7.30 до 18.00.
До участі запрошуються рибалки (як спортсмени, так і аматори) будь-якого віку та статі. Учасники молодше 14 років допускаються тільки в супроводі дорослого. Кількість команд не обмежується.
Змагання проводяться у форматі «1 човен - 1 команда». Вага вилову записується тільки на одну команду. У випадку участі двох рибалок на борту одного човна - половина не ділиться.
У разі несприятливих погодних умов суддівська колегія має право змінити час і акваторію проведення змагань.
За виникнення перешкод під час проведення змагань погодного чи іншого характеру, турнір може бути припинений або скасований. Рішення про призупинення, скасування змагань, а також їхнє продовження ухвалює Оргкомітет турніру.
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