У Горішніх Плавнях відбудуться щорічні змагання рибалок

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 69

У разі несприятливих погодних умов суддівська колегія має право змінити час і акваторію проведення змагань

У Горішніх Плавнях 16 жовтня відбудуться традиційні змагання з рибної ловлі на хижака з човна без двигуна спінінгом на штучні приманки, інформує Facebook-сторінка Горішні Плавні Online .

Змагання проходитимуть біля колишнього профілакторію з 7.30 до 18.00.

До участі запрошуються рибалки (як спортсмени, так і аматори) будь-якого віку та статі. Учасники молодше 14 років допускаються тільки в супроводі дорослого. Кількість команд не обмежується.

Змагання проводяться у форматі «1 човен - 1 команда». Вага вилову записується тільки на одну команду. У випадку участі двох рибалок на борту одного човна - половина не ділиться.

У разі несприятливих погодних умов суддівська колегія має право змінити час і акваторію проведення змагань.

За виникнення перешкод під час проведення змагань погодного чи іншого характеру, турнір може бути припинений або скасований. Рішення про призупинення, скасування змагань, а також їхнє продовження ухвалює Оргкомітет турніру.