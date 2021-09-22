Під Кременчуком зерновоз в'їхав у припаркований бітумовоз

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 058 Коментарів: 1

В ніч на 22 вересня у Піщаному під Кременчуком сталася ДТП - у припаркований бітумовоз в'їхав зерновоз. Як повідомляють у пресслужбі поліції, бітумовоз стояв на узбіччі з виставленим аварійним знаком, але водій зерновозу його не помітив. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Ніхто не постраждав.

На місці працювалй група швидкого реагування районного відділу поліції. Водії разом з власниками відтягнули автівки, проїзд відновлено.

На винуватця ДТП склали протокол по ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.