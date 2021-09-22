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Кременчук, Культура, Спорт, Афіша

«Глазурований волан» та Probass&hardi: 25 вересня відбудеться фестиваль сучасної молодіжної культури

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 458 Коментарів: 5

 

Запрошуємо кременчужан долучитися до святкування

25 вересня в рамках заходу ви зможете відвідати різноманітні локації, а саме:

  • локації з дитячими рухливими іграми, конкурсами та майстер класами (початок о 15:00);
  • відкриті змагання із силової гімнастики Street workout «Кубок найсильніших» (початок о 16:00);
  • змагання «Майстри штанги» (початок о 16:00);
  • бадмінтон «Глазурований волан» (початок о 16:00);
  • локація «ЕкоМолодь» (початок о 16:00);
  • локація «Формування здорового способу життя» (початок о 16:00).

Виступи на головній сцені (літня сцена у парку «Придніпровський»):

  • 15:00-16:30 – виступи об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання та будинку дитячої та юнацької творчості;
  • 16:35-17:40 – виступи танцювальних колективів різного напрямку;
  • 17:45-18:40 – виступ гурту «Happy family»;
  • 18:55-19:55 – виступ гурту «АТОМ»;
  • 20:05-21:10 – виступ гурту «ONLINE»;
  • 21:10-22:00 – виступ PROBASS&HARDI.
1
Автор: Альона Душенко
Теги: День міста
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Коментарі: 5

3 566
1
zzzzzz:
Сьогодні, 09:04

только погода в выходные дождь и шквальный ветер


1 1
120
adf007:
Сьогодні, 09:48

Цитата: zzzzzz

только погода в выходные дождь и шквальный ветер

Погода то такое, с 23 жёлтая зона - в таких мероприятиях 80% должны быть вакцинированные


1 1
3 566
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:00

Цитата: adf007
в таких мероприятиях 80% должны быть вакцинированные
где такое вы придумали?



В "желтой" зоне действуют следующие карантинные меры:

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;
кинотеатры и другие учреждения культуры работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.
Ограничения "желтой" зоны не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов имеют хотя бы одну прививку или действующий (72 часа) результат ПЦР или экспресс-тестирования.


0 1
120
adf007:
Сьогодні, 11:14

Почитайте внимательно ваш ответ, вы ж сами там там тоже самое что сказали только другими словами


0 1
3 566
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:34

Цитата: adf007
другими словами
Цитата: adf007
в таких мероприятиях 80% должны быть вакцинированные
где?
Цитата: zzzzzz
запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади территории
а при 80% без ограничений, так к чему тогда ваш комментарий о желтой зоне? 



0 1

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Кременчук, Культура, Спорт, Афіша

«Глазурований волан» та Probass&hardi: 25 вересня відбудеться фестиваль сучасної молодіжної культури

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 458 Коментарів: 5

 

Запрошуємо кременчужан долучитися до святкування

25 вересня в рамках заходу ви зможете відвідати різноманітні локації, а саме:

  • локації з дитячими рухливими іграми, конкурсами та майстер класами (початок о 15:00);
  • відкриті змагання із силової гімнастики Street workout «Кубок найсильніших» (початок о 16:00);
  • змагання «Майстри штанги» (початок о 16:00);
  • бадмінтон «Глазурований волан» (початок о 16:00);
  • локація «ЕкоМолодь» (початок о 16:00);
  • локація «Формування здорового способу життя» (початок о 16:00).

Виступи на головній сцені (літня сцена у парку «Придніпровський»):

  • 15:00-16:30 – виступи об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання та будинку дитячої та юнацької творчості;
  • 16:35-17:40 – виступи танцювальних колективів різного напрямку;
  • 17:45-18:40 – виступ гурту «Happy family»;
  • 18:55-19:55 – виступ гурту «АТОМ»;
  • 20:05-21:10 – виступ гурту «ONLINE»;
  • 21:10-22:00 – виступ PROBASS&HARDI.
1
Автор: Альона Душенко
Теги: День міста
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 5

3 566
1
zzzzzz:
Сьогодні, 09:04

только погода в выходные дождь и шквальный ветер


1 1
120
adf007:
Сьогодні, 09:48

Цитата: zzzzzz

только погода в выходные дождь и шквальный ветер

Погода то такое, с 23 жёлтая зона - в таких мероприятиях 80% должны быть вакцинированные


1 1
3 566
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:00

Цитата: adf007
в таких мероприятиях 80% должны быть вакцинированные
где такое вы придумали?



В "желтой" зоне действуют следующие карантинные меры:

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;
кинотеатры и другие учреждения культуры работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.
Ограничения "желтой" зоны не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов имеют хотя бы одну прививку или действующий (72 часа) результат ПЦР или экспресс-тестирования.


0 1
120
adf007:
Сьогодні, 11:14

Почитайте внимательно ваш ответ, вы ж сами там там тоже самое что сказали только другими словами


0 1
3 566
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:34

Цитата: adf007
другими словами
Цитата: adf007
в таких мероприятиях 80% должны быть вакцинированные
где?
Цитата: zzzzzz
запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади территории
а при 80% без ограничений, так к чему тогда ваш комментарий о желтой зоне? 



0 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
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  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
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