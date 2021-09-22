«Глазурований волан» та Probass&hardi: 25 вересня відбудеться фестиваль сучасної молодіжної культури
Сьогодні, 08:28
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Запрошуємо кременчужан долучитися до святкування
25 вересня в рамках заходу ви зможете відвідати різноманітні локації, а саме:
- локації з дитячими рухливими іграми, конкурсами та майстер класами (початок о 15:00);
- відкриті змагання із силової гімнастики Street workout «Кубок найсильніших» (початок о 16:00);
- змагання «Майстри штанги» (початок о 16:00);
- бадмінтон «Глазурований волан» (початок о 16:00);
- локація «ЕкоМолодь» (початок о 16:00);
- локація «Формування здорового способу життя» (початок о 16:00).
Виступи на головній сцені (літня сцена у парку «Придніпровський»):
- 15:00-16:30 – виступи об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання та будинку дитячої та юнацької творчості;
- 16:35-17:40 – виступи танцювальних колективів різного напрямку;
- 17:45-18:40 – виступ гурту «Happy family»;
- 18:55-19:55 – виступ гурту «АТОМ»;
- 20:05-21:10 – виступ гурту «ONLINE»;
- 21:10-22:00 – виступ PROBASS&HARDI.
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