Селянин з Миргородщини приїхав у Полтаву і чіплявся до жінок

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 771

На нього склали протокол за дрібне хуліганство

До поліції Полтавського райуправління надійшло кілька повідомлень від жінок, що на вулицях міста до них чіплявся невідомий чоловік.

Як 21 вересня повідомили у пресслужбі поліції, правоохоронці встановили, що набридав жінкам 47-річний безробітний мешканець одного із сіл Миргородського району. За вчинене правопорушення на нього склали адмінпротокол за дрібне хуліганство. Чоловік вибачився за свою поведінку та пообіцяв подібного не допускати.

Також встановили, що у фігуранта відсутнє постійне місце проживання у Полтаві. Зараз поліцейські шукають родичів чоловіка та вирішують питання щодо тимчасового поміщення його у притулок.