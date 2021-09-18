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Надзвичайні новини

У селі Самусіївці пенсіонерка загинула у дачному будиночку, що загорівся

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 431

 

На веранді будинку вибухнув газовий пропановий балон

17 вересня близько 14.00 у будинку садового товариства «Хвиля», що в селі Самусіївці Кременчуцького району, сталася пожежа, в якій загинула пенсіонерка.

За повідомленням Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС, спочатку загорілася веранда, на ній вибухнув газовий пропановий балон; потім вогонь перекинувся на весь дачний будинок. Рятувальникам, які приїхали на місце, довелося викликати підмогу. За 2,5 години вогнеборці впоралися з полум'ям, але у будинку знайшли тіло 73-річної власниці.

У пожежі згоріли шиферна покрівля на площі 20 кв. м, дерев’яне перекриття площею 4 кв. м, три дерев’яні вікна, три міжкімнатні двері, вхідні дерев’яні двері, веренда дачного будинку на площі 4 кв. м повністю, вживані речі, меблі, газова плита. Також вогонь пошкодив шиферну покрівлю на прибудованому до будинку гаражі площею 3 кв. м.

Тіло покійної направили до бюро СМЕ для встановлення точної причини смерті.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: пожар пенсионерка тело дача
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