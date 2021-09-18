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Кременчук, Здоров'я

На цьому тижні на ГРВІ захворіла рекордна від початку року кількість кременчужан

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 448

 

Станом на 17 вересня у Кременчуці четверо школярів хворіють на коронавірусну інфекцію

На цьому тижні на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіла рекордна кількість кременчужан – 220 дорослих і 996 дітей. За даними департаменту охорони здоров'я, ця кількість звернень в амбулаторії сімейної медицини із приводу ГРВІ від початку року є найбільшою.

Також стало відомо, що станом на 17 вересня у Кременчуці четверо школярів хворіють на коронавірусну інфекцію. Всі вони лікуються вдома, стан їхнього здоров'я – задовільний. Останній часом зростання захворюваності саме на COVID-19 серед дітей у нашому місті не фіксують. Проте є різке збільшення кількості юних кременчужан, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції.

Директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа зазначив, що не усім хворим дітям роблять ПЦР-тести, а лише якщо вони контактували з людьми, у кого підтверджений діагноз COVID-19, або якщо є тяжкий перебіг ГРВІ з пневмонією.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: healthfirstnetwork.ca
Теги: захворюваність заболеваемость ОРВИ коронавірус коронавирус дети
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