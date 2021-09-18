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Надзвичайні новини

На вулиці Володимира Великого з даху п'ятиповерхівки зняли 17-річну дівчину

Сьогодні, 15:56 Переглядів: 449

 

На місце події приїжджали рятувальники й медики

17 вересня близько 18.00 з даху п'ятиповерхівки на вул. Володимира Великого зняли 17-річну дівчину. За даними Кременчуцького райуправління поліції, випадкові очевидці о 17.40 зателефонували на лінію 102 та повідомили, що на поручні даху п’ятиповерхового будинку сидить людина.

За вказаною адресою прибула група реагування батальйону поліції особливого призначення, рятувальники й медики. Після розмови з дівчиною поліцейські переконали її спуститися. Юначку обстежили медики.

Наразі з її родиною працюють ювенальні поліцейські Кременчуцького райуправління. Поліція встановлює причини інциденту.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Кременчуцьке райуправління поліції
Теги: дах дівчина
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