Судитимуть друзів зґвалтованої у Бреусівці дівчини

Вчора, 16:55 Переглядів: 2 025 Коментарів: 1

Прокуратура направила до Козельщинського районного суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно неповнолітнього жителя Кременчуцького району, якому інкримінують зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України), а також юнака і дівчини з Горішніх Плавніх, яких обвинувачують у неповідомленні про небезпечний для життя стан дитини, що спричинило її смерть (ч. 3 ст. 136 КК України).

Окрім цього, юнак обвинувачується у втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність та підбуренні до вчинення дій сексуального характеру (ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 152 КК України). Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, 29 квітня цього року 16-річна дівчина відпочивала разом зі знайомими, які, скориставшись її безпорадним станом зґвалтували її та вивезли за село, де її тіло вранці на узбіччі дороги виявили перехожі.

Наразі двоє підозрюваних перебувають під вартою, а дівчина - під домашнім арештом.