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Кременчук

Відключення електроенергії 14 вересня: хто з кременчужан залишиться без світла

Вчора, 17:02 Переглядів: 1 104

 

Причина полягає в проведення заздалегідь запланованих ремонтних робіт

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 14 вересня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 5.00 до 19.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Космонавтів;
  • вул. Академіка Герасимовича;
  • вул. Чумацький шлях;
  • вул. Григорія Чуркіна;
  • вул. Ліщинова;
  • вул. Мєндєлєєва;
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Тіниста;
  • вул. Василя Стуса;
  • пров. Гайдамацький;
  • пров. Михайлівський;
  • пров. Пилипа Орлика;
  • пров. Самойлівський;
  • пров. Космічний;
  • пров. Автобусний;
  • пров. Грузинський;
  • пров. Вагонобудівний;
  • пров. Патаржинського;
  • пров. Івана Миколайчука;
  • пр. Самойлівський;
  • туп. Самойлівський.

З 6.00 до 19.00 відключать за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 без електроенергії залишаться будинки з адресами:

  • вул. Шевченка, 102-140;
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Гайдамацька;
  • вул. Ліщинова;
  • вул. Петра Калнишевського;
  • вул. Сумська;
  • вул. Піщана;
  • вул. Підгірна;
  • вул. Європейська;
  • вул. Маяковського;
  • вул. Скеляста;
  • вул. Переяслівська;
  • вул. Дитячий садок № 5, вул. Халаменюка, 10-А;
  • вул. Першотравнева, 57, 57а, 59, 61, 63/24;
  • вул. Халаменюка, 10, 12, 12а, 14;
  • пров. Бригадирівський;
  • пров. Степана Бандери;
  • пров. Пилипа Орлика;
  • пров. Космонавтів;
  • пров. Бородинський;
  • пров. Чорноморський;
  • пров. Грузинський;
  • пров. Марії Раскової.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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