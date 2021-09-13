Відключення електроенергії 14 вересня: хто з кременчужан залишиться без світла

Вчора, 17:02 Переглядів: 1 104

«‎Полтаваобленерго» повідомляє, що 14 вересня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.



З 5.00 до 19.00 світла не буде за адресами:

вул. Космонавтів;

вул. Академіка Герасимовича;

вул. Чумацький шлях;

вул. Григорія Чуркіна;

вул. Ліщинова;

вул. Мєндєлєєва;

вул. Чорноморська;

вул. Тіниста;

вул. Василя Стуса;

пров. Гайдамацький;

пров. Михайлівський;

пров. Пилипа Орлика;

пров. Самойлівський;

пров. Космічний;

пров. Автобусний;

пров. Грузинський;

пров. Вагонобудівний;

пров. Патаржинського;

пров. Івана Миколайчука;

пр. Самойлівський;

туп. Самойлівський.

З 6.00 до 19.00 відключать за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 без електроенергії залишаться будинки з адресами: