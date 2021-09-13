Відключення електроенергії 14 вересня: хто з кременчужан залишиться без світла

Причина полягає в проведення заздалегідь запланованих ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 14 вересня в Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 5.00 до 19.00 світла не буде за адресами:
- вул. Космонавтів;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Чумацький шлях;
- вул. Григорія Чуркіна;
- вул. Ліщинова;
- вул. Мєндєлєєва;
- вул. Чорноморська;
- вул. Тіниста;
- вул. Василя Стуса;
- пров. Гайдамацький;
- пров. Михайлівський;
- пров. Пилипа Орлика;
- пров. Самойлівський;
- пров. Космічний;
- пров. Автобусний;
- пров. Грузинський;
- пров. Вагонобудівний;
- пров. Патаржинського;
- пров. Івана Миколайчука;
- пр. Самойлівський;
- туп. Самойлівський.
З 6.00 до 19.00 відключать за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 8.00 до 17.00 без електроенергії залишаться будинки з адресами:
- вул. Шевченка, 102-140;
- вул. Чорноморська;
- вул. Гайдамацька;
- вул. Ліщинова;
- вул. Петра Калнишевського;
- вул. Сумська;
- вул. Піщана;
- вул. Підгірна;
- вул. Європейська;
- вул. Маяковського;
- вул. Скеляста;
- вул. Переяслівська;
- вул. Дитячий садок № 5, вул. Халаменюка, 10-А;
- вул. Першотравнева, 57, 57а, 59, 61, 63/24;
- вул. Халаменюка, 10, 12, 12а, 14;
- пров. Бригадирівський;
- пров. Степана Бандери;
- пров. Пилипа Орлика;
- пров. Космонавтів;
- пров. Бородинський;
- пров. Чорноморський;
- пров. Грузинський;
- пров. Марії Раскової.