В додатку «Дія» тепер доступні три види паспортів

Закордонним паспортом у «Дії» можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом - але для виїзду за кордон треба мати при собі паперовий оригінал
Тепер у «Дії» відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, що були видані після 2015 року. Такий паспорт підтягнеться у вас автоматично.
Про це повідомляє прес-служба порталу на своєму Telegram-каналі.
Наразі в Україні закордонним паспортом у «Дії» можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Проте для виїзду за кордон він не підійде.
В «Дії» доступні такі види паспортів:
Паспорт-книжечка в додатку не відображається.
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