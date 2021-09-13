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В додатку «Дія» тепер доступні три види паспортів

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 167 Коментарів: 1

 

Закордонним паспортом у «Дії» можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом - але для виїзду за кордон треба мати при собі паперовий оригінал

Тепер у «Дії» відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, що були видані після 2015 року. Такий паспорт підтягнеться у вас автоматично. 

Про це повідомляє прес-служба порталу на своєму Telegram-каналі.

Наразі в Україні закордонним паспортом у «Дії» можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Проте для виїзду за кордон він не підійде.

В «Дії» доступні такі види паспортів:

  • ID-картк;
  • біометричний закордонний паспор;
  • небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.

Паспорт-книжечка в додатку не відображається.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: «Дія» цифровізація паспорти
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Коментарі: 1

3 495
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:48

То есть ни один недоступенsmile как и права.


0 0

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