В додатку «Дія» тепер доступні три види паспортів

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 167 Коментарів: 1

Закордонним паспортом у «Дії» можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом - але для виїзду за кордон треба мати при собі паперовий оригінал

Тепер у «Дії» відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, що були видані після 2015 року. Такий паспорт підтягнеться у вас автоматично.

Про це повідомляє прес-служба порталу на своєму Telegram-каналі.

Наразі в Україні закордонним паспортом у «Дії» можна користуватися, як і звичайним внутрішнім паспортом. Проте для виїзду за кордон він не підійде.

В «Дії» доступні такі види паспортів:

ID-картк;

біометричний закордонний паспор;

небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.

Паспорт-книжечка в додатку не відображається.