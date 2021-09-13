24 вересня у парку на Молодіжному пройде дитяче свято з розіграшем призів

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24 вересня у парку «Кагамлицький», що на Молодіжному, з 16.00 до 20.00 відбудеться дитяче свято у рамках акції Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця». Про це інформує пресслужба мерії.

Для юних кременчужан підготували концертну програму та цікаві локації – це і проведення майстер-класів від об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, будинку дитячої та юнацької творчості, КЕНЦУМ, КМЦПО, ЦПО «Лідер», і спортивні розваги для дітей, і безкоштовні аквагрим та фотозони.

Усі кошти, що отримають з катання на атракціонах, спрямують у фонд акції «Серце до серця», а кременчужани, які стали власниками брендованих білетів, будуть учасниками лотереї з цінними призами. Розіграш відбудеться о 19.30 на літній сцені.

Цього року за зібрані вакції «Серце до серця» кошти планують придбати медичне обладнання в неонатальне відділення пологового будинку Кременчука.