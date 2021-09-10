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Надзвичайні новини

Кременчуцькі патрульні у свій вихідний в Полтаві допомогли жінці з дитиною

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 381 Коментарів: 2

 

Інспектори стабілізували жінку до приїзду медиків

Кременчуцькі патрульні у свій вихідний в Полтаві допомогли жінці з дитиною, про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Ранок вихідного дня для патрульних Ірини Чабан та Данила Майдака розпочався з поїздки до Полтави. Знаходячись в маршрутці разом з колегою з Полтави, Олегом Шейком, поліцейські побачили жінку, у якої стався епілептичний напад. Охоронці порядку зреагували миттєво: поклали її в стабільне бокове положення й контролювали стан до приїзду лікарів.

Разом з жінкою була 4-річна дитина, яка дуже злякалась. Інспектори заспокоїли дівчинку та знаходилися з нею, доки медики надавали допомогу мамі.

Після стабілізації стану, жінку разом з дитиною поліцейські відвезли додому та передали рідним.

5
Автор: Руслана Горгола
Теги: патрульна поліція Полтава
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Коментарі: 2

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inattentive:
Сьогодні, 12:11

А можно написать что в таких случаях делать людям которые не проходили курсы первой пмощи в данной ситуации?


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vortex:
Сьогодні, 12:32

Цитата: inattentive
что в таких случаях делать людям которые не проходили курсы первой пмощи в данной ситуации?

 

Если не знаете что делать - ни в коем случае не делайте ничего. Не знаю правда или нет, но говорят, что в некоторых сьранах(например, в Чехии) запрещено оказывать мед. помощь

если ты не доктор... Какая-то логика в этом есть, кстати


1 0

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