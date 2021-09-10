Кременчуцькі патрульні у свій вихідний в Полтаві допомогли жінці з дитиною, про це повідомила пресслужба патрульної поліції.
Ранок вихідного дня для патрульних Ірини Чабан та Данила Майдака розпочався з поїздки до Полтави. Знаходячись в маршрутці разом з колегою з Полтави, Олегом Шейком, поліцейські побачили жінку, у якої стався епілептичний напад. Охоронці порядку зреагували миттєво: поклали її в стабільне бокове положення й контролювали стан до приїзду лікарів.
Разом з жінкою була 4-річна дитина, яка дуже злякалась. Інспектори заспокоїли дівчинку та знаходилися з нею, доки медики надавали допомогу мамі.
Після стабілізації стану, жінку разом з дитиною поліцейські відвезли додому та передали рідним.
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