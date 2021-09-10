Щорічну індексацію пенсій планують проводити 1 березня
Сьогодні, 10:32
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Народні обранці схвалили законопроєкт в першому читанні
Верховна Рада 9 вересня схвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін у деякі закони України щодо вдосконалення пенсійного законодавства».
Зокрема, документ передбачає:
- з 1 січня 2022 року визначити дату щорічної індексації пенсій -1 березня;
- здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, держслужбовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;
- назначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими було розірвано у зв'язку зі змінами в організації виробництва та іншими обставинами;
- достроково призначати пенсії матерям (батькам) дітей, що хворіють на тяжкі та рідкісні хвороби, але які не мають інвалідності.
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