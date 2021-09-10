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Щорічну індексацію пенсій планують проводити 1 березня

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 460 Коментарів: 1

 

Народні обранці схвалили законопроєкт в першому читанні

Верховна Рада 9 вересня схвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін у деякі закони України щодо вдосконалення пенсійного законодавства»‎.

Зокрема, документ передбачає:

  • з 1 січня 2022 року визначити дату щорічної індексації пенсій -1 березня;
  • здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, держслужбовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;
  • назначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими було розірвано у зв'язку зі змінами в організації виробництва та іншими обставинами;
  • достроково призначати пенсії матерям (батькам) дітей, що хворіють на тяжкі та рідкісні хвороби, але які не мають інвалідності.
1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: пенсії індексація
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Коментарі: 1

414
JJAbrams:
Сьогодні, 12:50

Судя по фотографии к новости, Порох опять президент)


0 1

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