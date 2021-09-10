У дитячих садках заборонили м'які іграшки та батьківські збори

Під час карантину у дитячих садках заборонили проводити батьківські збори (окрім дистанційних) та гратися дітям м'якими іграшками, а також перебувати у вуличному взутті всередині приміщень. Про це йдеться в нових протиепідемічних заходах, які затвердило Міністерство охорони здоров’я.
Проте під час занять діти та вихователі можуть не носити захисні маски. При цьому працівники садку повинні використовувати засоби індивідуального захисту, коли спілкуються між собою та пересуваються приміщенням.
На період карантину рекомендується:
Дітям потрібно міряти температуру безконтактним термометром при вході у садок. Ранкове приймання дитини до закладу та передачу після закінчення дня проводить вихователь групи на території садка, за межами його будівлі.
Якщо виявили дитину з симптомами COVID-19, у кімнаті, де вона перебувала, необхідно провести провітрювання поза розкладом та дезінфекцію поверхонь. Загалом провітрювати групи слід не менш ніж 15 хвилин перед відкриттям та почергово протягом дня за відсутності дітей.
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