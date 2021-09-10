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У дитячих садках заборонили м'які іграшки та батьківські збори

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 528

 

Проте під час занять діти та вихователі можуть не носити захисні маски

Під час карантину у дитячих садках заборонили проводити батьківські збори (окрім дистанційних) та гратися дітям м'якими іграшками, а також перебувати у вуличному взутті всередині приміщень. Про це йдеться в нових протиепідемічних заходах, які затвердило Міністерство охорони здоров’я.

Проте під час занять діти та вихователі можуть не носити захисні маски. При цьому працівники садку повинні використовувати засоби індивідуального захисту, коли спілкуються між собою та пересуваються приміщенням. 

На період карантину рекомендується:

  • розробити адаптивний графік прогулянок та занять з метою недопущення об'єднання/змішування груп;
  • проводити додаткові ігри та вправи, які 6 доносили дітям важливість індивідуальних заходів профілактики та фізичного дистанціювання;
  • надавати пріоритет фізичним активностям та іграм, що проводяться на відкритому повітрі;
  • переформатувати розміщення у кімнатах для занять таким чином, щоб забезпечити максимально можливе фізичне дистанціювання;
  • обмежити заняття та ігри, що передбачають безпосередній фізичний контакт між дітьми та персоналом;
  • обмежити заняття та ігри, що потребують використання значної кількості додаткового інвентарю;
  • забезпечити процес організації харчування, що дозволяє мінімізувати кількість дітей, які харчуються одночасно.

Дітям потрібно міряти температуру безконтактним термометром при вході у садок. Ранкове приймання дитини до закладу та передачу після закінчення дня проводить вихователь групи на території садка, за межами його будівлі.

Якщо виявили дитину з симптомами COVID-19, у кімнаті, де вона перебувала, необхідно провести провітрювання поза розкладом та дезінфекцію поверхонь. Загалом провітрювати групи слід не менш ніж 15 хвилин перед відкриттям та почергово протягом дня за відсутності дітей.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: astv.ru
Теги: детский сад карантин
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