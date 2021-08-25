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Надзвичайні новини

На Крюківському мосту все гірше, ніж могло б бути - зламалась автівка

Сьогодні, 11:42 Переглядів: 972 Коментарів: 2

  

Майте на увазі

25 серпня, близько 11.00, на Крюківському мосту зламалась автівка, повідомляють очевидці. Оскільки одна смуга мосту все ще перекрита через ремонт, це сильно ускладнює рух.

2
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: h.kremenchug
Теги: затор Крюківський міст ремонт
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Коментарі: 2

149
GAndy:
Сьогодні, 12:27

У нее колеса отвалились? Почему нельзя ее отбуксировать за 5 минут и освободить проезд?


2 0
111
sv11:
Сьогодні, 12:41

а потому что желающих отбуксировать мало. "я наконец-то прорвался через пробку, а вы стойте".

или есть такие, что "у меня двигатель почему-то заглох и буксировать машину я не буду пока не заведу, или вызову эвакуатор" (о машинах с АКПП в данном случае не говорю)


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