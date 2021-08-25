Дизель-поїзд КВБЗ увійшов до 30 видатних українських проєктів часів Незалежності

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Це вітчизняний експрес-поїзд, що може розвивати швидкість до 120 км/год

Видання ЛІГА.net опублікувало список «Можемо пишатись: 30 видатних українських проєктів, створених за часи Незалежності». Серед них – дизель-поїзд, створений на Крюківському вагонобудівному заводі.

Дизель-поїзд – вітчизняний експрес-поїзд, що може розвивати швидкість до 120 км/год. 10 серпня 2018 року між КВБЗ і УЗ було підписано контракт на постачання 6 дизель-поїздів для пасажирських перевезень. Кошторис проєкту оцінили в 1,062 млрд грн.

Перший експрес-поїзд був запущений вже в грудні 2019 року між Києвом і міжнародним аеропортом Бориспіль. У вересні 2020-го його перевели на маршрут Черкаси – Сміла. Зараз він обслуговує маршрути Львівської залізниці.

Наразі один з головних викликів проєкту – переговорний процес, який триває з грудня 2019 року, між КВБЗ і УЗ про укладення мирової угоди щодо збереження обсягів закупівлі дизель-поїздів. Завод ще виробляє п’ять дизель-поїздів, але власним коштом.

Крюківський вагонобудівний завод також створює міжрегіональні швидкісні двосистемні електропоїзди «Тарпан». Ці швидкісні поїзди зараз обслуговують рейси Інтерсіті+.